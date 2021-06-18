Президент Швейцарии похвалил Путина

Президент Швейцарии Ги Пармелен в интервью телеканалу RTS заявил, что ценит прямоту своего российского коллеги Владимира Путина, с которым он встретился в среду, 16 июня, сообщает Лента.Ру.

"У президента Путина есть качество, которое я ценю: он не ходит вокруг да около, а сразу переходит к делу и доносит свои мысли. Он слушает и отвечает" , — сказал Пармелен.

Он отметил, что во время общения с российским лидером происходит обмен мнениями в исключительно приятной атмосфере.

По словам президента Швейцарии, Владимир Путин «не любит всего того, что является слишком большим декорумом и чрезмерным протоколом, а стремится переходить к сути».

Также Пармелен поделился впечатлениями о первых минутах встречи российского президента с его американской коллегой Джо Байденом, которых он приветствовал на саммите в Женеве. По его словам, после пяти минут их разговора он почувствовал, «что между ними, между людьми, все идет нормально».