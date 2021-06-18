Данилов оценил возможность выполнения Минских соглашений

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не стремится денонсировать Минские соглашения, а предлагает доработать их, сообщает УНИАН.

Алексей Данилов убежден, что выполнить их в том виде, как они есть, невозможно.

"Мы их не денонсируем. С Минскими соглашениями надо работать. Других нет. Но надо понимать, что выполнить их в том виде как они есть невозможно. С наличием российских танков, БТР, генералов и офицеров на нашей украинской территории проводить выборы - это нонсенс. Это невозможно" , - сказал Данилов в эфире шоу "Право на владу".

Также Алексей Данилов подверг критике тех украинских политиков, которые требуют от власти в одностороннем порядке выполнить Минские соглашения.

"Они в свое время подписывали эти соглашения, это же не значит, что мы должны, как написано, так и отрабатывать. Скажите, пожалуйста, что делать? В Минских соглашениях написано, что Путин должен был выдать 630 тысяч паспортов? Так кто там сейчас выборы будет проводить? Граждане, имеющие российский паспорт сейчас будут по украинскому закону голосовать? Ну, чушь же!" , - заявил Данилов.

При этом он подчеркнул, что Украина выступает за мир и готова договариваться об урегулировании конфликта на Донбассе.