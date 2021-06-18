На Кубе туристам отменяют использование наличных в долларах США

Приезжающие на Кубу с 21 июня не смогут расплачиваться наличными в долларах США, также их невозможно будет обменять на кубинские песо, сообщает Интерфакс-Украина.

"Кубинские власти объявили, что в связи с экономической блокадой со стороны США иностранные туристы не см﻿огут с 21 июня использовать доллары в качестве наличных, их не будут принимать в магазинах и обменивать на местные деньги" , - пишет издание On Cuba News.

Как отмечает портал, оплачивать банковскими карточками международных платежных систем (VISA и Mastercard) можно в обычном режиме. При выборе валюты для наличных денег рекомендуется отдать предпочтение евро.