Рада поддержала законопроект о цифровизации публичных услуг
Верховная Рада приняла за основу проект закона Об особенностях предоставления электронных публичных услуг, который должен приблизить Украину к тому моменту, когда большинство бумажных справок станут ненужными, сообщает Корреспондент.
Данный документ в четверг, 17 июня, поддержали 247 народных депутатов. По мнению инициаторов законопроекта, он освободит граждан от необходимости подавать документы или информацию, которая уже есть в национальных электронных информационных ресурсах. В свою очередь, предоставитель услуг сможет получать ее самостоятельно.
Кроме того, документ вводит понятие "электронная публичная услуга" и правила предоставления таких услуг.
"По одному заявлению можно будет получить несколько е-услуг, которые будут оказываться автоматически", - говорится в документе.