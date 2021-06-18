Рада поддержала законопроект о цифровизации публичных услуг

Верховная Рада приняла за основу проект закона Об особенностях предоставления электронных публичных услуг, который должен приблизить Украину к тому моменту, когда большинство бумажных справок станут ненужными, сообщает Корреспондент.

Данный документ в четверг, 17 июня, поддержали 247 народных депутатов. По мнению инициаторов законопроекта, он освободит граждан от необходимости подавать документы или информацию, которая уже есть в национальных электронных информационных ресурсах. В свою очередь, предоставитель услуг сможет получать ее самостоятельно.

Кроме того, документ вводит понятие "электронная публичная услуга" и правила предоставления таких услуг.