Зарплаты, пенсии и рост цен на три года вперед: подробности

В конце мая Кабинет министров утвердил новый прогноз социального и экономического развития Украины на 2022-2024 годы и трехлетнюю Бюджетную декларацию, сообщает Сегодня.

Многие цифры, заложенные в эти документы, интересны каждому украинцу, поскольку позволяют понять, как будут меняться зарплаты и проценты по кредитам, какой может быть инфляция и курс доллара и т. д.

Впрочем, Бюджетную декларацию еще должна утвердить Верховная Рада. Ожидается, что это произойдет еще до парламентских каникул.

Попытка №…

Трехлетнее бюджетное планирование (среднесрочное) было введено в Украине только с 2018 года. Это было требование МВФ и Соглашения об ассоциации с ЕС. Предполагалось, что среднесрочное планирование сделает управление бюджетным процессом более последовательным и прогнозированным. Такая практика существует во многих странах мира.

Первая попытка составить Бюджетную декларацию была предпринята еще в 2018 году Кабмином Гройсмана. Но затем документ скромно переименовали в "Основные направления бюджетной политики". В 2019-м снова ввернулись к составлению Декларации. Но затем ее опять решили отложить из-за предстоящих президентских выборов. В 2020-м правительство Шмыгаля посчитало, что разгар пандемии – не лучшее время для долгосрочного планирования. Таким образом, получается, что нынешняя Бюджетная декларация – по сути, первый документ, которому удалось по крайней мере получить одобрение правительства. Теперь слово за Верховной Радой.

Какой будет зарплата

Ближайшее повышение минимальных зарплат ожидается с 1 декабря этого года – с нынешних 6000 до 6500 грн (это зарплата брутто, т. е. до вычета налогов). Судя по Бюджетной декларации, на таком уровне минималка продержится до 1 октября 2022-го, когда ее собираются поднять "аж" на 200 грн – до 6700 грн. С 1 января 2023-го минимальная зарплата должна составить уже 7167 грн, а с 1 января 2024-го – 7176 грн.

Что касается средних зарплат, то, судя по прогнозам правительства, в этом году серьезного повышения ждать не стоит. По итогам первого квартала этот показатель составлял 13 612 грн (тоже брутто). И в Бюджетной декларации прогнозируется, что к концу нынешнего года он увеличится всего на 20 грн – до 13 632 грн. Хотя за год насчитали рост свыше 2 тыс. грн (в конце 2020-го было 11 591 грн).

В следующем году прирост должен составить 13%, или 1782 грн (до 15 414 грн в конце 2022-го). В 2023-м – 11,4%, или 1755 грн (до 17 169 грн), в 2024-м – на 11% (до 19 057 грн).

Однако в другом документе Кабмина – прогнозе соцэкономразвития – показатели даже скромнее. Там ожидается, что в концу 2022-го средняя зарплата брутто в Украине будет составлять не 15 414 грн, а лишь 15 258 грн. В 2023-м – не 17 169 грн, а 17 159 грн. Зато в 2024-м вырастет на "лишних" шесть гривен – до 19 063 грн, а не до 19 057 грн.

Инфляция и реальные доходы

Как ожидается, в 2021 году инфляция (индекс потребительских цен) составит 8,9%. В 2022-м она может замедлиться до 6,2%, а в 2023-м и 2024-м – до 5,3 и 5% соответственно.

В связи с этим окажется, что реальные заплаты, то есть с учетом инфляции, в 2022-м и 2023 годах будут не расти, а падать. И только в 2024-м может наблюдаться некоторый их рост.

Вот как прогнозируют динамику изменения реальных зарплат в правительстве:

Считаем в долларах

Согласно Бюджетной декларации, прогнозируется, что курс доллара в этом году на конец года будет составлять 28,6 грн, а среднегодовой окажется 28 грн. В апреле среднемесячный курс определили на уровне 27,9 грн/долл.

Если сравнивать с теми цифрами, что были заложены в госбюджет на 2021 год, в правительстве признают, что гривня укрепляется сильнее, чем ожидалось. В бюджете был заложен среднегодовой курс на уровне 29,1 грн и на конец года – 28,8 грн.

Тем не менее в правительстве прогнозируют и дальнейшую умеренную девальвацию гривни. Ожидают, что в 2022-м среднегодовой курс составит 28,6 грн/долл., а к концу года доллар будет стоить 28,6 грн. В 2023-м среднегодовой курс составит 28,8 грн, а на конец года – 28,9 грн. В 2024-м – 29,2 грн и 29,4 грн соответственно.

Если посчитать ожидаемую зарплату в долларах, окажется, что она также вырастет. Какой она будет на конец года:

2020 – 430 долл.;

2021 – 487 долл.;

2022 – 539 долл.;

2023 – 596 долл.;

2024 – 653 долл.

Прожиточный минимум и пенсии

Похоже, обещания постепенно повысить прожиточный минимум до реального размера останутся невыполненными, по крайней мере в ближайшие три года. В Бюджетной декларации предусмотрено, что прожиточный минимум будет расти, как и сейчас, на размер инфляции плюс 2%. Но в случае изменения законодательства обещают пересмотреть показатели.

Минимальные пенсии, которые сейчас привязаны к прожиточному минимуму, будут расти пропорционально. Сейчас они составляют 1769 грн, а с 1 июля вырастут на 85 грн – до 1854 грн. Еще одно повышение запланировано с 1 декабря – на 80 грн, до 1934 грн. Таким образом, за год пенсии увеличатся на 165 грн. По факту прибавка составит только 8,2%, а инфляция, напомним, ожидается 8,9%.

Со следующего года рост пенсий будет еще меньшим. В 2022-м за год минимальная пенсия повысится в два этапа на 159 грн – до 2093 грн по состоянию на конец года. В процентном выражении прибавка составит 8,2%. В 2023-м в связи с тем, что инфляция ожидается ниже, минимальная пенсия повысится только на 153 грн – до 2246 грн. Прибавка составит 7,3%. В 2024-м добавят 157 грн – до 2403 грн. Это плюс 7%.

А если сменится власть?

Декларация рассчитана на период 2022-2024 годов. То есть большую ее часть должны успеть реализовать до следующих президентских выборов.

Что же касается смены Кабмина, которая за это время может произойти еще не раз, – то в Украине действует правопреемственность публичной власти. Это значит, в частности, что каждое следующее правительство обязано признавать и выполнять решения, принятые предшественниками. Гарантом правопреемственности власти, по Конституции, выступает президент (ст. 106). Таким образом, даже в случае смены Кабмина или состава Верховной Рады и президента их преемники должны будут выполнять положения бюджета и Бюджетной декларации – пока не разработают собственные.

При этом никто не запрещает даже одному и тому же составу Кабмина вносить изменения в собственные документы, если для этого есть веские основания.