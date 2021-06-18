Канадцам рекомендуют отказаться от второй прививки AstraZeneca

Жителям Канады, которые получили первую прививку вакциной от коронавируса AstraZeneca, советуют делать второй укол препаратами Pfizer или Moderna, сообщает РБК-Украина.

Такое решение было принято на основе "новых доказательств наличия потенциально лучшей иммунореакции от такого смешанного использования".

Об этом говорится в рекомендациях Национального совещательного комитета Канады по иммунизации (NACI), который консультирует правительство по вакцинации.

Теперь считается, что вакцина mRNA является приоритетной для введения второй дозы лицам, которые получили первую прививку вакциной AstraZeneca/Covishield. В NACI также признали обе mRNA-вакцины (Pfizer, Moderna) взаимозаменяемыми.