В США мужчина затеял стрельбу по людям в трех городах

В США в штате Аризона 17 июня мужчина открыл стрельбу по людям из окна своей машины. За 90 минут злоумышленник ранил 13 человек в трех городах, сообщает Обозреватель.

В результате один пострадавший скончался. Погибшего нашли в автомобиле на автостраде города Пеории, пишет The Associated Press.

Правоохранители взяли под стражу подозреваемого, а в его машине нашли оружие. Власти считают, что нападавший действовал в одиночку.

"Мы не знаем взаимосвязи, мы не знаем, каков был мотив, мы не имеем представления о том, что этот человек думал, когда вышел и сделал это" , – сказал представитель полиции Пеории Брэндон Шефферт.

Полиция Пеории получила первый звонок о стрельбе вскоре после 11 часов утра, и в последующие 90 минут было зарегистрировано еще восемь инцидентов, уточнил Шефферт.