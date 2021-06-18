Курс валют НБУ на 18 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 18 июня 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 17 июня, достиг уровня 27.17 за 1 доллар.

Курс евро понизился до уровня 32.44 за 1 евро.

Курс рубля остается стабильным на уровне 3.75 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 17 июня 2021 года.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 37.91 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 39 коп до 29.69 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 11 коп до 7.15 за 1 польский злотый.