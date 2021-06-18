Новые предельные цены на электроэнергию отразятся на платежках

Повышение предельных тарифов на рынке электроэнергии может негативно отразиться как на самой отрасли, так и на подготовке к отопительному сезону, сообщает UBR.

Такое мнение выразили опрошенные эксперты по поводу недавнего решения Национальной комиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Регулятор на своем заседании 16 июля утвердил максимальные расценки на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и на внутрисуточном рынке (ВСР).

В часы, когда энергосистема испытывает минимальную суточную нагрузку ("ночной" тариф – с 00:00 до 7:00, с 23:00 до 00:00) – 1243,71 грн/МВт*ч. В период максимальной нагрузки ("дневной" тариф, с 7:00 до 23:00) – 2655,99 грн/МВт*ч.

Чем обернутся новые тарифы

Соучредитель Фонда энергетических стратегий (ФЭС) Юрий Корольчук рассказал, что в летний период во всем мире наблюдается спад в потреблении электроэнергии.

На гидроэлектростанциях накоплен большой запас воды, у атомных электростанций тоже наблюдается профицит производства. Генерация может вырабатывать больше электроэнергии, "но если ее слишком много, то цены на нее начинают снижаться" , отметил эксперт.

При такой ситуации в "очень непростые условия" попадают "Энергоатом" и ТЭЦ. Поэтому решение НКРЭКУ повысить предельные цены предоставит возможность "заработать немного больше" .

Одновременно с этим регулятор заявил, что данный шаг направлен на обеспечение стабильного прохождения отопительного сезона 2021-2022 годов.

"Для этого периода нужно иметь запасы угля" , – подчеркнул эксперт.

Отметив, что всегда в летние месяцы шло накопление этого вида топлива.

В то же время, констатировал Юрий Корольчук, новые предельные цены НКРЭКУ будут стимулировать теплогенерацию тратить запасы угля. По данным эксперта, добыча одной его тонны колеблется в пределах 1,2-1,4 тыс. грн – этот уровень "не дает заработать" добывающей промышленности. А решение регулятора такую возможность предоставит.

Поэтому, спрогнозировал Корольчук, ТЭЦы будут "сжигать уголь" вместо того, чтобы его накапливать. С высокой долей вероятности можно предположить, что к октябрю этого года запасов угля на складах для гладкого прохождения отопительного сезона будет недостаточно.

Нежелательное вмешательство

Глава комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Общественного совета при КГГА Олег Попенко заявил, что в Украине нет рынка электроэнергии.

"НКРЭКУ повышает цены РСВ, при этом разрешает импорт электроэнергии из Беларуси с осени 2020 года. Любое вмешательство регулятора в том виде, как есть, в неустоявшийся рынок электроэнергии – это скорее вредительство, чем помощь" , – подчеркнул он.

По его словам, эти процессы не влияют на платежки украинцев. Но и не отменяют тот факт, что потребители с 1 июля получат новые тарифы на электроэнергию, выше чем предыдущие на 50%, а при большом потреблении – и на 120%.

Олег Попенко убежден, что "НКРЭКУ не занимается анализом ситуации на рынке, не контролирует лицензиатов, а просто штампует ограничения разного рода, которые еще больше разбалансируют энергосистему".

По его данным, в Минэнерго уже давно обдумывают несколько вариантов изменения тарифов на электроэнергию.

Один из них – оставить тарифы для незащищенных слоев населения на уровне 1,68 грн/кВт*ч, для тех, кто потребляет до 100 кВт*ч (еще один вариант – до 150 кВт*час).

Те, кто потребляют 300 кВт*час (или, по альтернативному сценарию, 500 кВт*час), будут платить 2,4 грн/кВт*час. Больше всех придется раскошелиться тем, кто потребляет 500 кВт*час – по 3,5 грн/кВт*час.