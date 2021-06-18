День отца 2021: обычаи праздника и самые теплые поздравления

Ежегодно в Украине и ещё 40 странах мира отмечается День отца - международный праздник, посвященный всем папам мира. Этот праздник не так популярен, как День матери, но не менее важен для общества. Каждый ребенок нуждается в отцовском воспитании и заботе папы, сообщает УНИАН.

Появился этот праздник по инициативе американки Соноры Додд. Девушка предложила на национальном уровне отмечать посвященный папам день в честь своего отца-одиночки, который воспитал 8 детей после смерти жены.

Традиции отцовского праздника

День отца отмечается 20 июня - во второе воскресенье июня. В этот день принято поздравлять отцов, дарить им подарки, благодарить за любовь и заботу. В праздник поднимаются вопросы важности отцовства и проблемы отцов-одиночек.

Поздравления с Днем отца 2021

Поздравляю с Днем отца

Искренне и нежно!

Солнца, счастья – без конца,

Веры и надежды.

Хорошо себя веди,

Будь примером детям.

Папа, ты такой один –

Лучший на планете!

Ты хозяин в доме главный,

Всем любовь даешь исправно,

Ловко в стену гвоздь забьешь

и никогда не устаешь!

Наш кормилец, командир,

Для детей своих – кумир!

Наш по жизни молодец!

С праздником тебя, отец!

Отличных отцов не так много на свете,

Но мне несказанно с тобой повезло!

Ты самый чудесный на нашей планете!

Пусть будет всегда в твоем сердце покой.

Пусть счастье, здоровье, удача и бодрость,

всегда за тобою идут по пятам.

Друзья и коллеги пусть тебя не подводят.

Иди без помех к своим классным мечтам!

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Быть хорошим папой – ответственная работа, и ты с ней справляешься на все сто! Ты – мой пример для подражания, моя опора и защита. Поздравляю с Днем отца, милый папа, будь счастлив и всегда здоров!

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Поздравляю с Днем отца! Желаю всегда оставаться примером смелости, мудрости, уверенности и силы. Быть папой – дело сложное, желаю справляться с ними на все двести процентов!

Дорогой папа! В этот прекрасный день – День отца – поздравляю тебя и искренне, от всей души, желаю, чтобы в твоей жизни всегда находилось место для счастья, радости и веселья. Будь молод душой, всегда преисполняйся энергией и бодростью, будь сильным и главное – оставайся таким же достойным примером для подражания!

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Самого лучшего папу на планете, моего папу, спешу поздравить с Днем отца! Желаю, чтобы ты всегда был сильным, смелым и пусть крепкое здоровье станет еще крепче!