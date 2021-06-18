После смерти пассажира в поездах УЗ усилили меры безопасности

После смерти пассажира в поезде проводники начали пристегивать всех пассажиров на верхних полках ремнями безопасности. Если кто-то проигнорирует это, сотрудники Укрзализныци будут пристегивать пассажиров сами, ссылаясь на сайт города Одессы, сообщает РБК-Украина.

Ремни безопасности заметили в поезде Одесса-Ковель.

Фото: 048.ua

"Предлагать пассажиру воспользоваться ремнями входило в обязанности проводников и раньше, но в связи с последними событиями мы решили акцентировать на этом больше внимания", – отметил руководитель по пассажирским коммуникациям и клиентскому сервису Укрзализныци Александр Шевченко.

Фото: 048.ua

По его словам, во всех новых вагонах, которые заказывают на 2022 год, на верхних полках будут специальные бортики. Они помогут пассажирам не упасть.