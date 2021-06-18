Украинцы скупают заграничную недвижимость: топ-стран

Ковидные ограничения на путешествия не убавили интереса украинцев в заграничной недвижимости. Напротив, эксперты говорят о всплеске интереса на приобретение квартир в Турции, Болгарии, Польше и Таиланде, сообщает UBR.

Количество сделок за этот год уже превысили показатели всего 2020-го.

Скупают турецкие квартиры

В то время как спрос на покупку жилья в странах ЕС просел, интерес к недвижимости в Турции стабильно растет и составляет почти 60-70% от всех международных сделок

Этому способствовали как отсутствие особых сложностей при въезде в период карантина, так и относительно доступные цены на покупку жилья – от 40 тыс. евро.

Наибольший интерес у украинских покупателей вызывает южный курорт Алания. Хорошо зарекомендовали себя Бодрум и Эгейское побережье, а также Стамбул.

Что касается критериев выбора потенциального жилья, то здесь предпочтения украинских покупателей также поменялись.

"В 2019 году 70% покупок составляли однокомнатные квартиры. Сейчас порядок изменился: до 50% – однокомнатные, 25-30% – двухкомнатные, 25% – это трех-, четырех-, пятикомнатные квартиры. Дело в том, что больше людей стали покупать квартиры именно для себя, а не под инвестицию для последующей сдачи в аренду" ,– отметил в беседе учредитель агентства зарубежной недвижимости Hayat Estate Вячеслав Фоменко.

Болгария – самая доступная

Болгария занимает второе место по популярности среди украинцев. Минимальная стоимость однокомнатной квартиры в этой стране стартует от 20 тыс. евро, что является наиболее низким ценником на недвижимость вне Украины.

Спросом в этой стране пользуются одно- и двухкомнатные квартиры на берегу Черного моря.

Заробитчане едут на ПМЖ

Польша является еще одним направлением, где украинцы готовы приобретать жилье. Выбор делают в пользу тех городов, где есть возможность трудоустроиться на долгосрочной основе либо с удобной инфраструктурой – Варшава, Краков, Гданьск, Катовице и Вроцлав.

Бюджет в Польше – 60-70 тыс. евро. Размеры квартиры выбирают в зависимости от состава семьи.

"В докризисный период украинцы были лидерами по покупке квартир в Польше среди иностранцев – 38%, и даже смогли вытеснить по этому показателю немцев. В свое время "безвиз" немного охладил направление для ВНЖ (вида на жительство), но Covid-19 снова вернул внимание к Польше. Дотации в стране, трудности с пересечением границ и рост цен стимулировали наших граждан с ВНЖ оседать с семьями по месту фактического проживания", ­ – рассказал глава комитета инвестиций и строительства Польско-украинской ТПП Александр Сокол.

Закрытые страны – в аутсайдерах

Одновременно с этим Испания, Италия и Грузия потеряли свои позиции лидеров из-за недоступности для иностранцев. И если раньше Испания брала на себя порядка 25% всего спроса, то сейчас это всего 6-7 %.

Однако эксперты считают, что в дальнейшем может сработать отложенный спрос после того, как страны откроются.

По словам Вячеслава Фоменко, многие клиенты, которые планировали покупку в европейских странах, уже переориентировались на вышеупомянутые. К тому же цены в Испании одни из самых высоких – минимум 250-300 тыс. евро.

Дома покупают те, у кого есть бюджет, так как зачастую – это виллы минимум на три-четыре комнаты.

Хотят экзотику

Замыкает пятерку лидеров экзотический Таиланд. На него приходится порядка 5-7% спроса. Но покупку там делают под инвестиции – редко кто остается жить в этой стране круглый год.

Бюджет здесь варьируется от $80 до $200 тыс. Как правило, это инвестиционные квартиры с гарантированной доходностью. Покупаются под сдачу в аренду (идут под управлением гостиничных сетей).

В целом участники рынка отмечают, что онлайн-сделки на покупку недвижимости в ЕС у них пока есть – Италия, Франция, Кипр, Чехия и Черногория все еще входят в круг интересов украинцев.

Однако все чаще поступают запросы и на недвижимость в ОАЭ – страна считается относительно безопасной, перспективной и не имеющей альтернатив в ближайшем зарубежье.

Преимущество отдается квартирам – на них приходится порядка 85% всех международных сделок и только 10-15% – на дома и виллы.

Конечно, ОАЭ – далеко не дешевая для инвестиций страна. Небольшая вилла тут обойдется от $100 до $300 тыс., и это еще относительно бюджетное для Эмиратов жилье.

Александр Сокол упоминает также о набирающем среди украинцев тренде на покупку земельных участков заграницей под застройку, что ранее не было распространено за пределами Украины.