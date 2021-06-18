Италия начала выдавать COVID-сертификаты

Италия присоединилась к схеме ЕС "зеленый пропуск" по выдаче сертификатов вакцинации, которая облегчит жителям страны возвращение к нормальной жизни как дома, так и во время путешествий, сообщает Европейская правда.

С пропуском люди, которые полностью вакцинированы, вылечились от COVID-19 или получили отрицательный результат на коронавирус, могут загрузить сертификат, который позволяет им свободно перемещаться в блоке.

Италия также рассматривает возможность отмены требования о том, чтобы люди носили защитные маски для лица на открытом воздухе, поскольку число заболевших в стране продолжает падать.

Требование было введено осенью прошлого года. В четверг оставалось неясно, когда именно оно будет отменено.

"Возможность снимать маску на улице начиная с лета – это цель правительства, и мы близки к этому", – заявил министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.

В средствах массовой информации ходили слухи, что это правило может быть отменено в середине июля, в то время как другие полагали, что изменение может произойти раньше.

В помещениях требования к маскам пока остаются неизменными, также они обязательны в магазинах, автобусах, поездах и ресторанах.