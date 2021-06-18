Медики дали советы, как пережить жару без вреда для здоровья

Медики призвали украинцев не забывать о своем здоровье в жаркие летние дни, поскольку сотни людей ежегодно умирают от причин, вызванных именно жарой, сообщает Страна.ua.

В Центре общественного здоровья при Минздраве напомнили, что чрезвычайной (экстремальной) жарой принято считать температуры, колеблющиеся на 10 и более градусов выше средней высокой температуры, определенной для данного региона и продолжающейся в течение нескольких недель.

Также приводится перечень простых советов, которые уберегут от неблагоприятных последствий жары:

В жаркие часы лучше оставаться в зданиях с кондиционером. Если дома его нет - зайдите в кондиционированные общественные помещения - даже несколько часов, проведенных в охлажденном помещении, могут помочь телу адаптироваться к жаре на улице.

Стоит ограничивать физическую активность на свежем воздухе в полдень. Проконсультируйтесь с семейным врачом в отношении физических нагрузок при жаркой погоде. С 11:00 до 16:00 не находитесь на улице.

Важно надевать одежду с длинными рукавами, головной убор и солнцезащитные очки (с защитой от UVA и UVB-лучей).