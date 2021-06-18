В Португалии закрыли город из-за вспышки COVID

Правительство Лиссабона решило запретить въезд и выезд из города на выходных из-за скачков заболеваний COVID-19 в регионе вокруг столицы, сообщает Зеркало недели.

Запрет вступает в силу с 18 июня, 15:00. Исключением является рейсы из аэропорта Лиссабона и рабочие поездки. Полицейские пункты контроля будут проверять туристов.

Эксперты считают, что в регионе Лиссабона широко передается очень заразен штамм "Дельта".

"Мы осознаем, что запрет на выезд - непростое дело. Но мы считаем, что это необходимо для защиты остальной страны", - сказала пресс-секретарь кабинета министров Мариана Виейра да Силва.

Городской совет Лиссабона объявил, что откроет центры вакцинации семь дней в неделю с 8:00 до 22:00 с 1 июля, пытаясь ускорить процесс.