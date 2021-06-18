Витренко упрекнул политиков ЕС за поддержку "Северного потока-2"
Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает проект российского газопровода "Северный поток-2" "символом коррупции Запада". Об этом он заявил 17 июня в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале 1+1, сообщает Depo.ua.
Витренко убежден, что Европа должна остановить строительство "Северного потока-2" как
"проекта, который является не рыночным, который является геополитической оружием России и который основан не на принципе верховенства права".
"Если люди действительно хотят, чтобы в Украине были (...) антикоррупционные реформы, были реформы, направленные на принцип верховенства права, лучшее средство для этого — показать украинцам, что Запад живет по этим принципам.
"Северный поток-2", к сожалению, как и многие другие действия РФ, нарушает, например, антимонопольное законодательство Европы. То есть этот газ поставляется в Европу. И "Газпром" злоупотребляет своим положением на европейском рынке", — пояснил Витренко.
Глава "Нафтогаза" упрекнул, что некоторые европейские политики получили должности в "Газпроме", что можно считать коррупцией.
"И это нарушение европейского законодательства. И когда отдельные европейские политики не замечают этого, закрывают на это глаза, а затем занимают высокооплачиваемые позиции в "Газпроме", — это является для украинцев и всех нормальных людей фактом коррупции", — подчеркнул он.