За сутки вакцинировано более 80 тысяч человек – новый рекорд

За прошедшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 81 713 человек, сообщает Украинская правда.

Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Украины.

"Новый рекорд привитых! 81 713 человека привито против COVID-19 за сутки 17 июня 2021 года. Одну дозу получили 57 970 человек, полностью иммунизированы — 23 743 человека", — сообщили в ведомстве.

В течение суток работали 618 мобильных бригад и 964 пункта прививки.

По состоянию на 17 июня 2021 года, в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 707 599 человек.

С начала прививочной кампании привито 1 652 055 человек, из них получили 1 дозу - 1 652 053 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 337 345 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 1 989 398 прививок.