Полномочия НБУ хотят расширить, а требования к банкам – ужесточить

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 17 июня рекомендовал принять во втором чтении и в целом законопроект №4367 относительно организации корпоративного управления в банках, сообщает UBR.

"Законопроект… позволит улучшить качество выполнения НБУ своих функций в сфере банковского регулирования, увеличить прозрачность банковской системы и привести законодательство Украины к стандартам ЕС по организации корпоративного управления и системы риск-менеджмента", – сообщил глава комитета Данил Гетманцев.

"Банковский" проект вносит изменения, в частности, в закон о банках и в закон о Нацбанке. Регулятору предлагают предоставить новые полномочия и расширить существующие. В частности, центробанк сможет требовать изменить персональный состав совета и/или правления банка.

А еще законопроектом предлагается расширить состав правления НБУ с 6 до 7 человек, добавив туда члена правления, который будет отвечать за небанковские учреждения.

"Я не разделяю позицию скептиков, обеспокоенных расширением полномочий НБУ, ведь банковская система оперирует деньгами людей, сохранение которых должно соответствовать повышенным требованиям" , – прокомментировал глава комитета и соавтор проекта закона Гетманцев.

Также документом предлагается установить дополнительные требования к членам совета и правления банка, усилить ответственность совета банка, усовершенствовать систему управления рисками.

Кроме того, изменятся требования в части достаточности капитала, ликвидности. Вносятся изменения в процедуры создания банков, покупки акций других финучреждений.

"Предложенные законопроектом механизмы и меры, предусмотренные в рамках реформы корпоративного управления в банках, будут иметь положительное влияние на качество принятия банком управленческих решений и обеспечения системы внутреннего контроля, что, в свою очередь, будет способствовать эффективности надзора со стороны Национального банка, а также прозрачности и стабильности как отдельных банков, так и банковской системы в целом" , – считают авторы документа.

Принятие соответствующего проекта закона является важным условием в рамках программы финансирования stand-by Международного валютного фонда.

Документ был подан в парламент в ноябре 2020 года. В первом чтении принят 20 мая 2021 года.