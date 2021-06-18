Укравтодор совершил самую выгодную сделку за все годы Независимости

Впервые в Украине под государственные гарантии "Укравтодор" выпустил евробонды на Лондонской фондовой бирже, сообщает УНИАН.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков отметил, что серия бондов "Большое строительство" получила исторически низкую ставку по сравнению с предыдущими украинскими суверенными размещениями в долларах США.

"В ходе размещения "Укравтодор" получил заявок на почти 2,4 млрд долларов США, что более чем втрое превысило запланированный объем выпуска", - написал Кубраков на своей странице в Facebook.

По его словам, это свидетельствует о значительном интересе со стороны глобального финансового рынка, подтверждает доверие к Украине и ее крупным инфраструктурным проектам.