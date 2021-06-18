"Гиперлуп" и зонтик: нардеп и экс-министр поругались в прямом эфире

Нардеп от "Слуги народа", экс-кандидат в мэры Киева Ирина Верещук и бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян устроили перепалку в студии ток-шоу на канале "Украина 24, сообщает УНИАН.

В частности, Верещук заявила, что "Укравтодор" во времена работы Омеляна стал коррупционной структурой. Эти слова ожидаемо возмутили экс-министра.

Между ними произошел следующий диалог:

Омелян: Я абсолютно не удивляюсь Ирине Верещук, ее способности всем известны.

Верещук: Спасибо, вы переходите на персоналии. Вы меня сюда пришли оценивать, давать оценку моим способностям?

О.: Я вам просто хочу сообщить…

В.: Давайте о себе и своих способностях.

О.: …в 2020 году во время "Большой стройки" было украдено около 40 млрд грн.

В.: Оценивайте гиперлуп, который вы "построили", и себя как министра.

О.: Я вам еще раз поясняю…

В.: Вы будете оценивать свою жену или еще кого-то, если вы хотите давать оценку моим способностям. Закройте рот, ко мне не обращайтесь, давайте оценку себе и своим гиперлупам.

О.: Придет осень – готовьте зонтик.