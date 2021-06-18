Россия не сделала ничего для выполнения "нормандских" договоренностей, – Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина выполнила всю свою часть договоренностей саммита "Норманди", который состоялся в Париже в 2019 году, а Россия не сделала ничего, сообщает Укринформ.

"Вы упомянули Парижский саммит 2019 года. Договорились ли там о чем-то? Да, там договорились. Там были достигнуты очень конкретные договоренности. Они были положены на бумагу, и президент Путин под ними подписался. Так вот – из этих договоренностей Украина выполнила всю свою часть, а Россия не выполнила ничего", – отметил Кулеба.

По его мнению, Украина должна создавать такие дипломатические комбинации, которые толкают Россию к выполнению ее обязательств, ведь она является стороной конфликта.

Глава украинской дипломатии также подчеркнул, что Минские договоренности – основа урегулирования конфликта на востоке Украины.

"Минские договоренности – безусловно, основа урегулирования. Если мы мирно урегулируем, то на основе Минских договоренностей – и это подтверждаем и мы, и президент Байден об этом упомянул", – акцентировал министр.

Кулеба подчеркнул, что выполнение Россией своих обязательств разблокировало бы урегулирования конфликта.