Россия не сделала ничего для выполнения "нормандских" договоренностей, – Кулеба
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина выполнила всю свою часть договоренностей саммита "Норманди", который состоялся в Париже в 2019 году, а Россия не сделала ничего, сообщает Укринформ.
"Вы упомянули Парижский саммит 2019 года. Договорились ли там о чем-то? Да, там договорились. Там были достигнуты очень конкретные договоренности. Они были положены на бумагу, и президент Путин под ними подписался. Так вот – из этих договоренностей Украина выполнила всю свою часть, а Россия не выполнила ничего", – отметил Кулеба.
По его мнению, Украина должна создавать такие дипломатические комбинации, которые толкают Россию к выполнению ее обязательств, ведь она является стороной конфликта.
Глава украинской дипломатии также подчеркнул, что Минские договоренности – основа урегулирования конфликта на востоке Украины.
"Минские договоренности – безусловно, основа урегулирования. Если мы мирно урегулируем, то на основе Минских договоренностей – и это подтверждаем и мы, и президент Байден об этом упомянул", – акцентировал министр.
Кулеба подчеркнул, что выполнение Россией своих обязательств разблокировало бы урегулирования конфликта.
"И мы бы очень хотели, чтобы Россия выполнила свою часть договоренностей, достигнутых в Париже. Это позволило бы всем двигаться вперед, а это именно то, чего мы хотим: двигаться вперед, освободить наши территории, освободить наших людей, вернуть украинскую власть и развиваться как европейское, евроатлантическое государство", – подытожил глава МИД.