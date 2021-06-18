В Луганске взорвался и загорелся газопровод

На газопроводе в Луганске произошел взрыв с последующим возгоранием, в результате чего в 20 жилых домах временно отключена подача газа, заявили в пресс-службе ГП "Луганскгаз, сообщает Интерфакс-Украина.

"Ночью 18 июня 2021 года на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм произошел взрыв, в результате чего образовалось сильное возгорание. Вследствие инцидента от подачи природного газа были временно отключены 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект", – говорится в сообщении.

Отмечается, что возгорание ликвидировали в 6:30 утра пятницы, а в настоящее время проводятся ремонтно-восстановительные работы. Подачу газа планируют возобновить по завершении работ.