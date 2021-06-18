В ряде областей объявлено штормовое предупреждение

Синоптики рассказали, в каких областях Украины сегодня ухудшится погода. Дождей сегодня не будет в западных, центральных и северных регионах, на остальной территории Украины объявлено штормовое предупреждение, сообщает РБК-Украина.

Сегодня в южной части и восточных областях грозы﻿, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый).

УкрГидрометцентр сообщает, что дожди будут в Харьковской, Кировоградской, Днепровской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях.

Отметим, что в Украине на прошлой неделе дожди шли ежедневно. Эта неделя также началась с них, но они постепенно уходят. Ожидается, что на выходных будет сухо в большинстве областей Украины.