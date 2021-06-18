Преемник Меркель требует от РФ покинуть Донбасс

Переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе должны продолжаться в Нормандском формате, а Россия должна вывести свои войска с оккупированных территорий. Об этом заявил лидер Христианско-демократического союза Германии Армин Лашет, сообщает Европейская правда.

"Минский процесс по крайней мере дал возможность остановить активную фазу конфликта, который мог перерасти в большую войну. Но он пока не решен. Россия должна покинуть оккупированную часть восточной Украины" , - сказал Лашет.

По его словам, Минский процесс трансформировал конфликт в политический процесс, хотя пока и нет результатов, на которые рассчитывали.

"Отчасти потому, что раньше никогда не было подобного конфликта. Но переговоры должны продолжаться, в том числе в Нормандском формате" , - добавил он.

Ранее Лашет заявлял, что поддерживает достройку газопровода "Северный поток-2", но заявляет, что он не должен быть использован для шантажа Украины.