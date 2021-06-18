В Харьковской области за сутки утонули три человека, в том числе 2 подростка

За минувшие сутки в Харьковской области спасатели достали из воды тела двух подростков (2005 и 2007 г. р.) и 62-летнего мужчины, информирует пресс-служба ГУ ГСЧС, сообщает Интерфакс-Украина.

Один несчастный случай произошел в с. Колонтаев Краснокутской громады у шлюз-регулятора.

"Спасатели 57-й Государственной пожарно-спасательной части помогли полицейским вытащить из воды тела двух подростков (2005 и 2007 годов рождения), которые утонули в реке Мерла в тот же день... С помощью лодки и спасательной веревки сотрудники ГСЧС достали тела погибших из водоема и передали следователям", – говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели подростков.

Другой несчастный случай произошел вблизи села Мартовое Чугуевского района у плотины. Там водолазы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины нашли и достали из Печенежского водохранилища тело 62-летнего мужчины.

Всего с начала года в водоемах Харьковской области утонули 17 человек, 4 из которых – дети. Еще один человек считается пропавшим без вести.