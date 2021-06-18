Производители смартфонов OnePlus и Oppo объявили о слиянии

Бренды OnePlus и Oppo, которыми владеет китайский холдинг BBK, объявили о более глубокой интеграции, начавшейся еще в прошлом году. В компании заверили, что оба направления по выпуску смартфонов будут развиваться и в дальнейшем, сообщает UBR.

Сооснователь и главный редактор профильного издания Gagadget Сергей Митяев предположил, что команда OnePlus "дошла до потолка роста", начав выпускать бюджетные модели. Он напомнил, что этот бренд задумывался для смартфонов с флагманскими характеристиками, но ценой на 20% ниже, чем, например, у Samsung.

По словам эксперта, слияние предоставит OnePlus определенные возможности для роста. Для украинского потребителя это "теоретически" может означать, что на наш рынок смогут официально поставляться телефоны OnePlus по каналу дистрибуции Oppo.

"Будет это или нет – сейчас сказать сложно, в представительстве не комментируют. Я лично предполагаю, что вопрос выхода на украинский рынок – лишь вопрос времени теперь" , – отметил руководитель Gagadget.

На глобальном рынке пока будут представлены обе марки.

"У каждой есть своя аудитория и нет смысла "канибализировать" никого на уровне марок. Huawei много лет удавалось развивать одновременно и Huawei, и Honor. Они грамотно разделяли аудитории. То есть прецедент есть" , – подчеркнул Сергей Митяев.

При этом он привел и негативный пример – Lenovo и Motorola.