"Большая стройка": в Ровно построят садик-улей (фото)
В Ровно до конца года в рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» будет завершено строительство детского сада в форме пчелиных сот, сообщает Деловая столица.
На странице Юрия Голика в Facebook можно увидеть, как продвигается строительство необычного садика.
"Строительство детского садика в форме сот на 220 мест. Напомню, что первые и пока единственные в стране садики современной архитектуры были построены нами в Днепропетровской области. Например, садики на 115 мест в форме сот в Подгороднем, Романково и Илларионово", — пишет Голик и публикует подробный фоторепортаж из Ровно.
Ровенский садик будет выполнен по такому же проекту днепропетровских архитекторов, только в укрупненном варианте.
Первый садик в форме сот был открыт в Подгороднем Днепропетровской области в 2018 году и сразу же стал одним из лучших в Украине. С его открытием в строительстве инфраструктуры для детей был задан тренд на формирование красочных и комфортных пространств дошкольного воспитания.
"Всегда говорил, что пора давно заканчивать со строительством типовых серых казематов в виде садиков, пригодных скорее для игры в Quake и Doom, а не к нахождению в них детей", — написал Голик.
Напомним, в 2021 году в ходе "Большой стройки" в Украине будет построено и реконструировано 70 садиков и 95 школ. Об этом ранее сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.