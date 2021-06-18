"Большая стройка": в Ровно построят садик-улей (фото)

В Ровно до конца года в рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» будет завершено строительство детского сада в форме пчелиных сот, сообщает Деловая столица.

На странице Юрия Голика в Facebook можно увидеть, как продвигается строительство необычного садика.

"Строительство детского садика в форме сот на 220 мест. Напомню, что первые и пока единственные в стране садики современной архитектуры были построены нами в Днепропетровской области. Например, садики на 115 мест в форме сот в Подгороднем, Романково и Илларионово" , — пишет Голик и публикует подробный фоторепортаж из Ровно.

Ровенский садик будет выполнен по такому же проекту днепропетровских архитекторов, только в укрупненном варианте.

Первый садик в форме сот был открыт в Подгороднем Днепропетровской области в 2018 году и сразу же стал одним из лучших в Украине. С его открытием в строительстве инфраструктуры для детей был задан тренд на формирование красочных и комфортных пространств дошкольного воспитания.

"Всегда говорил, что пора давно заканчивать со строительством типовых серых казематов в виде садиков, пригодных скорее для игры в Quake и Doom, а не к нахождению в них детей" , — написал Голик.

Напомним, в 2021 году в ходе "Большой стройки" в Украине будет построено и реконструировано 70 садиков и 95 школ. Об этом ранее сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.