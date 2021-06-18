Honda показала недорогого конкурента BMW X5 и Audi Q7

Новая Acura MDX получила мощную версию Type S. Пока представлены первые фото заряженного кроссовера от Honda, а официальная его презентация состоится во время знаменитой горной гонки Pikes Peak, сообщает АвтоПортал.

Как и Acura TLX Type S, кроссовер оснащен 3,0-литровым V6 твин-турбо, развивающим 360 л. с. и обладающим крутящим моментом в 480 Н∙м. С 10-ступенчатой АКПП разгон до 100 км/ч занимает около 6 с, а еще можно буксировать 2,2-тонный прицеп. Характеристики позволяют конкурировать с шестицилиндровыми Audi Q7 и BMW X5, но MDX будет дешевле.

Конечно же, предусмотрен фирменный полный привод SH-AWD с функцией векторизации тяги. Кроссовер Акура также получил адаптивные амортизаторы и увеличенные тормоза Brembo.

Узнается новая Acura TLX Type S по особой решетке радиатора, аэродинамическому обвесу и 21-дюймовым дискам, а сзади появились четыре выхлопных трубы. Фото салона еще не опубликованы, но наверняка там установят спортивные кресла, а в отделке используют двухцветную кожу.