План Банковой: зачем Зеленский делает Байдена должником

Возможно, это просто истерика ребенка, которому не дали пирожное. А возможно, Банковая расчетливо нагнетает в медиа негативное отношение к Западу, сообщает Деловая столица.

Через месяц, в конце июля, Владимир Зеленский по приглашению Джо Байдена готовится совершить официальный визит в Вашингтон. В связи с этим, в интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press он подробно рассказал о своих ожиданиях от будущей встречи с президентом США.

Полный текст интервью на украинском, английском и русском языках вышел на сайте президента Украины утром 16 июня. То есть как раз тогда, когда внимание мировых СМИ было приковано к переговорам Байдена и Путина в Женеве. Для Зеленского это был повод вплести свои пожелания к Байдену в геополитический контекст.

Этих пожеланий аж пять. И все они, скажем так, странноватые.

Пять долгов Байдена

Фактически этот список ожиданий звучит как список долговых требований. Причем в роль должника поставлен президент США. Перечислим эти пожелания в том порядке, в каком их упомянул сам Зеленский.

Во-первых, это чтобы Байден назвал ему дату предоставления Украине ПДЧ — Плана действий по членству в НАТО.

"Я хочу от Президента США конкретики для Украины. Если мы говорим о ПДЧ в НАТО — я очень хотел бы получить конкретику относительно того, "да" это или "нет". Я понимаю, что это должна быть согласованная позиция стран Альянса. Но мы должны получить понятные даты и вероятность этого для Украины" , — заявил Зеленский.

Журналисты уточнили: "Вы о НАТО или о ПДЧ?" — "В первую очередь о ПДЧ. Потому что без ПДЧ невозможно по-другому пройти этот путь. Поэтому мы говорим прежде всего о ПДЧ — конкретика".

Однако Зеленский уже неоднократно слышал от руководства США, в том числе лично от Байдена, абсолютно конкретные ответы: сначала необходимо выполнить свои обязательства по борьбе с коррупцией. И когда на Банковой упорно делают вид, что они этого не услышали, это и в Вашингтоне, и в штаб-квартире Альянса воспринимается как очень плохой сигнал — о том, что на самом деле никакого желания интегрироваться в НАТО нынешнее руководство Украины не имеет.

Во-вторых, Зеленский собрался говорить с Байденом "о флоте, военной поддержке. Пока мы не в НАТО, мы хотим получить эту мощную поддержку" .

"Мы потеряли много лет в отношении ситуации с безопасностью в Черном и Азовском морях, — заявил он в ходе интервью. — У нас слабый флот. Считаю, что он должен быть мощным".

После инаугурации Байдена Зеленский уже шокировал его вопросом в интервью Axios/HBO: "Господин президент, почему мы до сих пор не НАТО?" Теперь, похоже, добавляется вопрос: "Господин президент, почему у нас до сих пор слабый флот, а не мощный, как у вас?"

Третья тема, по словам Зеленского, — "о Международном валютном фонде, углублении наших отношений с точки зрения того, что все должны понимать и быть более гибкими. Понимать, что у нас война и мы защищаем демократию в Европе, защищаем свою страну. Поэтому нельзя с нами просто говорить фразами о реформах, так как на все это нужно время, стабильность, деньги".

Интересный способ общаться с МВФ — взять на себя обязательства в меморандуме, получить в свой госбюджет $2,1 млрд, а когда МВФ спрашивает о выполнении обязательств — рассказывать президенту США, что "у нас война" .

Когда Зеленский упорно отказывается выполнять обязательство, под которым он лично подставил подпись, об аудите ковидного фонда, это и в Вашингтоне, и в штаб-квартире МВФ воспринимается как очень плохой сигнал — о том, что нынешнее руководство Украины на самом деле всего лишь ищет предлог для разрыва сотрудничества с МВФ. Тем более что и законопроект соответствующий (о дефолте) уже внесен.

В-четвертых, Зеленский намерен требовать от Байдена инвестиций.

"Если США нас поддерживают, то должны это делать и экономически, — заявил он. — У США есть возможность экономически поддержать Украину. Это не только о деньгах, это об инвестициях, об открытии предприятий. Есть список этих предприятий, наше желание, есть понятные направления, отрасли. Если США заходят на украинский рынок — это увеличение числа рабочих мест, увеличение количества денег в экономике Украины".

Интересно, чего конкретно Зеленский ждет от Байдена: что тот пинком заставит американские компании инвестировать в Украину, в те "понятные направления" , где их уже ждут "инвестняни от Зеленского" ?

А в-пятых, Зеленский ждет от Байдена компенсаций за "Северный поток-2". Причем очень больших:

"Мы должны получить гарантии безопасности, я считаю это вполне справедливым. А самое главное в гарантиях безопасности — это возвращение наших территорий".

Недоуменные журналисты переспросили: "Вопрос о "Северном потоке-2". Скажите, пожалуйста, компенсации — что хочет получить Киев за "Северный поток-2"?"

"Прекращение войны, спокойствие и стабильность на всей территории независимой Украины. А когда мы говорим "стабильность" — это и геополитическая стабильность, и устойчивое прекращение огня, и контроль наших территорий, и энергетическая безопасность. Это все про справедливость. И это не про "Северный поток-2". Так должно быть безусловно. Поэтому мы будем бороться, несмотря ни на что, за нашу государственность и против "Северного потока-2", нравится это кому-то из наших европейских партнеров или нет".

При всей сумбурности этих фраз, смысл их довольно прозрачен: Зеленский хочет, чтобы Байден вернул ему территории, которые отобрал Путин, и чтобы Байден одновременно каким-то способом угробил "Северный поток-2". А если Байден этого не сделает — это будет несправедливо.

Истерика или расчет

После ознакомления с этим перечнем претензий, конечно, возникает вопрос: чего же добивается Зеленский? В соцсетях уже появились разные версии.

Одни комментаторы видят тут прежде всего истерику ребенка, который слышит от взрослых: "Сначала убери в своей комнате и выполни домашнее задание, а потом будет тебе компот с пирожным" . Он просто привык, что ему все должны, а сам он "никому ничего не должен" .

К этой версии стоит отнестись вполне серьезно. На Банковой действительно могут просто-напросто блефовать, надеясь, что если громко требовать от Байдена всего, чего только можно, то он хоть что-нибудь даст. И если громко кричать: " Чего пристали с выполнением обязательств, не видите, что ли, у нас война" , — то и в самом деле какие-то обяз﻿ательства рассосутся и их можно будет не выполнять.

Но есть и другая версия, которая тоже заслуживает внимания. Суть ее в том, что Банковая специально, расчетливо нагнетает в медиа негативное отношение к Западу, США и конкретно Байдену, которые, дескать, в неоплатном долгу перед Украиной, то есть перед Зеленским. Некоторые интернет-ресурсы делятся информацией о том, что в ближайшее время Украину ждут "согласованные усилия пророссийской "группы влияния" в окружении Зеленского для окончательного разрушения отношений между Украиной и США" . Якобы Зеленскому уже подготовлены несколько вариантов выступлений на тему "﻿Нам нужен мир, нас бросили, давайте реинтегрировать территории" . И вот если взять те пять претензий, которые Зеленский публично выдвинул Байдену в интервью трем мировым информагентствам, то в них как раз и сформулированы "доказательства" того, что США "нас бросили2.

Впрочем, хотя эти две версии сильно расходятся, они могут реализовываться совместно. Насколько они справедливы, это может выясниться в ближайший месяц — еще даже до визита Зеленского в Вашингтон.