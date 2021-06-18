В ООН заявили об угрозе "следующей пандемии"

Засуха - это скрытый глобальный кризис, рискующий стать "следующей пандемией", если страны не будут принимать срочные меры по управлению водными и земельными ресурсами, а также по борьбе с чрезвычайной ситуацией с климатом, сообщает УНИАН.

Об этом говорится в докладе, опубликованном в четверг, 17 июня, на сайте Управления ООН по вопросам снижения риска стихийных бедствий.

Согласно обнародованным данным, по меньшей мере 1,5 миллиарда человек непосредственно пострадали от засухи в 21 веке, а экономические затраты за это время оцениваются по меньшей мере в 124 миллиарда долларов.

"Засуха в шаге от того, чтобы стать следующей пандемией и нет вакцины для ее лечения. В ближайшие несколько лет большая часть мира будет жить с водным стрессом. Порой спрос начнет опережать предложение. Засуха является главным фактором деградации земель и снижения урожайности основных сельскохозяйственных культур" , - отметила специальный представитель Генерального секретаря ООН по вопросам уменьшения риска стихийных бедствий Мами Мизутори.

По ее словам, хотя многие думают, что засуха касается только пустынных регионов Африки, это не так. Сейчас засуха широко распространена, и к концу века почти все страны столкнутся с ней.

"Люди живут с засухой уже 5000 лет, но то, что мы наблюдаем сейчас, совершенно другое. Деятельность человека усиливает засуху и усиливает ее влияние" , - сообщила Мизутори.

При этом, по словам специалистов, даже у развитых стран нет иммунитета: в последние годы США, Австралия и Южная Европа переживали засуху. Ежегодно она обходится как минимум в 6 миллиардов долларов в год для США и около 9 миллиардов евро для ЕС.

Кроме того, все больше людей страдают от последствий засухи из-за роста количества населения, говорится в докладе.

К тому же засуха затрагивает не только сельское хозяйство, но и отрасли транспорта, туризма, промышленности и производства энергии.

Ключевым фактором засухи называются изменения осадков вследствие климатических изменений, однако специалисты также перечисляют среди причин неэффективное использование водных ресурсов и деградацию земель в условиях интенсивного сельского хозяйства.

Кроме того, серьезными проблемами считаются вырубка лесов, чрезмерные использование удобрений и пестицидов, выпас скота, добыча воды для ведения сельского хозяйства.

В ООН призывают правительства стран принять меры по предотвращению засухи путем реформирования и регулирования способа добычи, хранения и использования воды, а также управления землей. При этом чрезвычайно важной называется работа с местным населением, поскольку знания людей могут помочь понять, где и как хранить воду и как предвидеть влияние засушливых периодов.