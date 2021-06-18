В Украину завозят все больше импортного сахара

Экспорт сахара (код ТН ЗЕД 1 701) в январе–мае 2021 г. составил почти 2,2 тыс. т, что в 27 раз ниже показателя за аналогичный период прошлого года (60,1 тыс. т), свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины, сообщает AgroPortal.

При этом с начала 2020/21 МГ поставки на внешние рынки составили 71 тыс. т, т.е. на 13% ниже показателя сезоном ранее (82 тыс.т).

Крупнейшими странами-импортерами украинского сахара от всего экспорта (в денежном эквиваленте) в январе–мае 2021 г. выступили Израиль (42,94%), Германия (30,40%), Молдова (14,78%).

Импорт сахара (код ТН ЗЕД 1 701) за январь–май 2021 составил 100,4 тыс. т, причем в мае в Украину завезли 60,32 тыс. т продукции.

Крупнейшими странами-поставщиками сахара в Украину (в денежном эквиваленте) в январе–мае 2021 г. выступили: Бразилия (57,66%), Польша (27,62%), Бельгия (4,42%).

Импорт других сахаров за январь–май 2021 (код ТН ВЭД 1702) составляет 9,6 тыс. т, экспорт — 18,3 тыс. т. Экспорт мелассы в январе–мае 2021 г. составляет 711 т (Израиль импортировал 100%), а импорт за соответствующий период составляет 1,2 тыс. т.