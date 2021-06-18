Украинец получил рекордное количество штрафов за пьяную езду

Житель Запорожской области за год собрал 109 штрафов за нарушение ПДД. Причем, половина из них – за управление транспортным средством в нетрезвом виде и это своеобразный антирекорд, сообщает АвтоПортал.

Патрульная полиция Запорожской области сообщает, что с мая 2020 по июнь 2021 года на 30-летнего водителя Renault Megane было оформлено 54 протокола по Ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в нетрезвом виде) и 55 протоколов по ч. 4 Ст. 126 КУоАП (управление транспортным средством лицом, лишенным прав).

Нетрудно догадаться, что за первое нарушение Ст.130 КУоАП у водителя забрали права, поэтому в последующих случаях на него уже оформляли по два протокола – за пьяную езду и за управление авто без прав.

Напомним, что штраф за езду в нетрезвом виде в Украине в прошлом году составлял 10 200-40 800 гривен, но недавно его увеличили до 17-51 тыс. гривен. За управление транспортным средством лицом, лишенным прав, штраф увеличили с 510 до 20 400-40 800 гривен. То есть, суммарно любитель выпить должен заплатить несколько миллионов гривен.