Украинец получил рекордное количество штрафов за пьяную езду

Украинец получил рекордное количество штрафов за пьяную езду

Житель Запорожской области за год собрал 109 штрафов за нарушение ПДД. Причем, половина из них – за управление транспортным средством в нетрезвом виде и это своеобразный антирекорд, сообщает АвтоПортал.

Патрульная полиция Запорожской области сообщает, что с мая 2020 по июнь 2021 года на 30-летнего водителя Renault Megane было оформлено 54 протокола по Ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в нетрезвом виде) и 55 протоколов по ч. 4 Ст. 126 КУоАП (управление транспортным средством лицом, лишенным прав).

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Нетрудно догадаться, что за первое нарушение Ст.130 КУоАП у водителя забрали права, поэтому в последующих случаях на него уже оформляли по два протокола – за пьяную езду и за управление авто без прав.

Напомним, что штраф за езду в нетрезвом виде в Украине в прошлом году составлял 10 200-40 800 гривен, но недавно его увеличили до 17-51 тыс. гривен. За управление транспортным средством лицом, лишенным прав, штраф увеличили с 510 до 20 400-40 800 гривен. То есть, суммарно любитель выпить должен заплатить несколько миллионов гривен.

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