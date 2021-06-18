Самые нетерпеливые знаки Зодиака

Не стоит сваливать негативные черты своего характера исключительно на дату рождения, однако некоторые характеристики все же присущи одним знакам Зодиака больше, чем другим. Астрологи назвали тройку самых нетерпеливых, сообщает УНИАН.

Овен

Овны хотят получить все и сразу. Они считают, что заслуживают самого лучшего, при том немедленно.

Овен даже может устроить истерику, если не получит желаемое.

Близнецы

Близнецы спешат жить и спешат получить от жизни максимум. От необходимости ждать и ничего не делать они очень страдают.

Рак

Этот знак теряет контроль над собой, когда не получает желаемого. Этот с виду спокойный знак может устроить вам настоящий ад, если не получит от вас то, чего хочет.