Евро упал до минимума с августа 2020 года

Украинская гривна продолжает укрепляться по отношению к американскому доллару и европейской валюте и в который раз обновила свой максимум, сообщает 24 Канал.

Какой курс евро

В пятницу, 18 июня, НБУ установил официальный курс евро на уровне 32,44 гривны. Это на 33 копейки меньше, чем в четверг. Более того, это минимум за более 10 месяцев. Последний раз курс евро по отношению к гривне был ниже 30 августе – 32,42 гривны.

Почему евро падает

Юрий Шоломицкий, руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE, объяснил, что гривна укрепилась к евро только технически.

Причина в долларе

"На самом деле это доллар укрепляется. Соответственно и евро упал к доллару, " , – утверждает эксперт.

ФРС (Федеральная резервная система США – как в Украине Нацбанк) в четверг заявила, что будет повышать ставки быстрее. Как объясняет Шоломицкий, это означает также их позицию относительно сильного восстановления экономики США, что делает доллар более привлекательным.

Причина в инфляции

Также влияет несколько выше, чем ожидалось инфляция в Еврозоне, это отдельно добавляет снижение стоимости евро.