Умер знаменитый экс-футболист и президент Ювентуса

18 июня ушел из жизни выдающийся в прошлом футболист и президент итальянского "Ювентуса" Джампьеро Бониперти, сообщает УНИАН.

До своего очередного дня рождения он не дожил считанных недель, ведь 4 июля он бы мог отпраздновать 93 года. Бониперти провел 459 матчей в футболке "Ювентуса" и забил 182 гола, что является вторым лучшим результатом в истории команды после Алессандро Дель Пьеро. В целом Бониперти занимает 13-ю позицию в перечне лучших бомбардиров в истории Серии А.

Бониперти завоевал вместе с "Ювентусом" 5 Скудетто (чемпионств Италии) в качестве игрока, а также по завершению карьеры в течение 19 лет был почетным президентом клуба.

Именно Бониперти является автором известного афоризма, который символизирует ДНК туринской команды: "Победа - не самое важное. Это вообще единственное, что имеет смысл".