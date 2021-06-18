В каких странах можно дистанционно снять с учета авто

В Украине для льготного растаможивания автомобиля с иностранными номерами нужно обязательно снять его с учета в стране, в которой он зарегистрирован. Это возможно в Болгарии, Латвии, Нидерландах, Франции, Чехии и канадской провинции Онтарио, сообщает Обозреватель.

Об этом рассказали в Государственной таможенной службе Украины﻿. Однако в их списке нет самых популярных стран, откуда были ввезены машины с еврономерами, таких как Польша и Литва. Но украинцам все равно удается там снимать с учета автомобили.

Чтобы дистанционно снять авто в Болгарии, нужно подать регистрационному органу формуляр, в котором указана причина снятия с учета, регистрационные номерные знаки и свидетельства о регистрации автомобиля. Номерные знаки уничтожит уполномоченный орган, а свидетельства о регистрации промаркируют, как недействительные.

Знать с учета в Латвии и Нидерландах можно на этом﻿ и этом﻿ сайте соответственно.

Во Франции дистанционно подать документы можно в соответствующее структурное подразделение МВД (Префектуры) по месту жительства владельца автомобиля или через онлайн платформу административных услуг﻿.

Чтобы снять авто с учета в Чехии, надо предоставить регистрационному органу справки об осмотре технического состояния машины, который должен провести сертифицированный сервисный центр. Справка должна подтвердить его наличие, техническое состояние и соответствие нормам и стандартам основных узлов и агрегатов и идентифицировать номера.

Также в Чехии нужно предъявить технический сертификат и свидетельство о регистрации транспортного средства, вернуть закрепленные за авто постоянные регистрационные номера и оплатить административные сборы.

Информация о возможности дистанционного снятия автомобиля с учета в других странах у Таможни отсутствует. Однако, как сообщает "24 канал" со ссылкой на украинских посредников, в Польше это сделать возможно.

Также это можно сделать и в Литве. Снять с учета машину может ее владелец – литовский гражданин или компания, которая продала машину украинцу. Надо найти владельца и попросить, чтобы он это сделал. Владелец может обратиться к литовскому центру регистраций авто Regitra, предварительно записавшись онлайн или выстояв очередь. За это ему надо будет заплатить.