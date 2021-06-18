В киевском метро пожар тушили шваброй

В киевском метрополитене сегодня утром случился пожар, сообщает УНИАН.

Реакция на инцидент последовала неоднозначная. Некоторое время открытое пламя никто не гасил, мимо проходили пассажиры. После передвижение людей попытались ограничить, а тушить пожар стали шваброй с мокрой тряпкой. Сотруднику метрополитена, хоть и не с первого раза, удалось затушить огонь.

"Техника пожаротушения в столичной подземке просто поражает" , - написал автор видео.

Во время общения с корреспондентом заместитель начальника Киевского метрополитена сообщила подробности инцидента.

"Произошло возгорание распределительного щитка. Сейчас оно полностью ликвидировано, на месте работает служба электроснабжения, причины возгорания выясняют специалисты. Соответственно будут проводить необходимые ремонтные работы" , - сообщила Макогон.

Кроме того, она объяснила, почему в метро выбрали подходящий способ пожаротушения.