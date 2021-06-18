На закупку вакцин от COVID-19 в июне потратят 10,5 млрд грн

В Министерстве здравоохранения Украины до конца июня планируют направить 10,5 млрд грн на закупку 38 млн доз вакцин от COVID-19. На данный момент в этих целях уже израсходовано 7,9 млрд грн, сообщает Интерфакс-Украина.

Как рассказали в пресс-службе Счетной палаты Украины, ссылаясь на главу Валерия Пацкана, с израсходованных средств 7,8 млрд грн было направлено на закупку вакцины, 41 млн грн – на закупку шприцов, 3,8 млн грн – раствора, 18 млн грн – контейнеров для сбора медицинских отходов.

"Заложенная в бюджете средняя стоимость вакцины со всеми расходными материалами – около 276 грн", – сообщил Пацкан.

При этом, Счетная палата не уточнила, о какой вакцине идет речь.