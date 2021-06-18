Во Франции считают, что Украина не готова вступить в НАТО

Для вступления Украины в НАТО пока не сложились соответствующие условия﻿. Об этом заявил министер иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает Деловая столица.

Свое мнение он высказал, комментируя стремление Украины к вступлению в НАТО.

"Считаю, что пока условия для приема Украины в НАТО не сложились" , — отметил Ле Дриан.

Как писали ранее, в итоговом коммюнике саммита НАТО от 14 июня отмечено, что Украина станет членом НАТО с помощью механизма Плана действий относительно членства. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг пообещал поддержку Украине со стороны стран-членов в вопросе вступления.