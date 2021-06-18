Тищенко оценил перспективы Кивы в дзюдо

Мастер спорта по дзюдо, нардеп Николай Тищенко прокомментировал вчерашнюю схватку в Раде с Ильей Кивой и оценил своего соперника как бесперспективного в этом виде спорта, сообщает Андрей Павловский.

"В политике, может, у него и будет будущее", – уточнил Тищенко.

Он добавил, что парламент – это место, где нужно больше разговаривать, чем применять силу. Депутат считает, что с подобными методами решения вопросов надо заканчивать.