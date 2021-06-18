Цены на газ выросли в 4 раза по сравнению с прошлым летом

Компания "Нафтогаз" установила месячный тариф на газ в размере 11,94 грн за кубометр. При этом, в июне прошлого года все украинцы покупали голубое топливо по тарифу в 2,7 грн за куб, более чем в 4 раза меньше, сообщает Обозреватель.

Новый тариф опубликован на сайте компании. Стоит отметить, что украинцы сами могут выбирать себе поставщика газа. Часть поставщиков предложили цену около 8-9 грн, другие же увеличили тарифы до 12-13 грн. Также отметим, что с мая всех украинцев автоматически перевели на годовые тарифы (у "Нафтогаза" это 7,96 грн).

Источник: "Нафтогаз"

Большинство украинцев покупают голубое топливо в т.н. газсбытах (их учредители облгазы). Отметим, те украинцы, которые подписали годовые тарифы на газ, изменения в цене не почувствуют. При этом при желании можно перейти от месячного на годовой тариф и наоборот.

Голубое топливо традиционно дешевеет летом, когда отопительный сезон уже закончился, а газовые хранилища заполнены. Подорожание наступает осенью, с приближением холодов.