СБУ разоблачила схему транспортировки лекарств в "ДНР"

СБУ разоблачила и блокировала схему поставок лекарственных средств террористам "ДНР". Злоумышленники использовали механизм "прерванного транзита", когда груз будто предназначен для Грузии, а на самом деле поставляется на временно оккупированные территории, сообщает СБУ.

В рамках уголовного производства сотрудники СБУ провели ряд обысков по местам деятельности злоумышленников. На территории Днепропетровской и Харьковской областей изъяты:

1 тонна лекарственных средств общей стоимостью 1,9 млн грн,

18 тонн косметических изделий стоимостью 800 тыс. грн,

товарно-сопроводительные документы по внешнеэкономической деятельности.

По официальным товаросопроводительным документам, которые подавались организаторами схемы в таможенные органы, лекарственные средства должны были направляться на адрес фиктивных компаний, зарегистрированных в Республике Грузия и якобы выступавших покупателями-получателями указанных ТМЦ.

Оперативники установили, что организовали указанную сделку жители Днепропетровской области. Злоумышленники вывозили медикаменты через таможенные посты на Восточной Украине.

Фото: СБУ

Сейчас участникам схемы готовится сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (содействие террористической организации). Проводятся следственно-оперативные мероприятия для определения всех участников противоправного механизма.

Разоблачение и блокировку незаконной деятельности осуществляли СВ и ГВ КЗЭ УСБ Украины в Днепропетровской области совместно с ГУ КЗЭ СБ Украины под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры.