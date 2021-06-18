Украина приготовила два варианта на случай запуска "СП-2"

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что у правительства есть два варианта на случай запуска трубопровода "Северный поток-2". Один из них – требовать разрешение на работу газопровода не на полную мощность, сообщает Обозреватель.

Об этом Галущенко рассказал во время часа вопросов к правительству, транслируемого на канале ВР в YouTube.

"Это вопрос обсуждался на всех уровнях. То, что происходит с рыночной ценой на газ, это последствие того, что делает наш сосед, чтобы вынудить к реализации "Северного потока-2". Мы рассматриваем его как оружие, это не вопрос коммерции. Тот объем прокачки в 55 млрд есть критически опасным. Что мы будем делать? Этот вопрос еще не закрыт, есть пример OPAL, когда его запустили и он работает только на 50%. Нужно требовать такое же законодательство и к "Северному потоку-2" , – сказал глава министерства.

Также он рассказал об идее консорциума украинской ГТС, чтобы обеспечить транзит территорией Украины. При этом нужно делать целый ряд мероприятий.