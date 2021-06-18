Украина приготовила два варианта на случай запуска "СП-2"
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что у правительства есть два варианта на случай запуска трубопровода "Северный поток-2". Один из них – требовать разрешение на работу газопровода не на полную мощность, сообщает Обозреватель.
Об этом Галущенко рассказал во время часа вопросов к правительству, транслируемого на канале ВР в YouTube.
"Это вопрос обсуждался на всех уровнях. То, что происходит с рыночной ценой на газ, это последствие того, что делает наш сосед, чтобы вынудить к реализации "Северного потока-2". Мы рассматриваем его как оружие, это не вопрос коммерции. Тот объем прокачки в 55 млрд есть критически опасным. Что мы будем делать? Этот вопрос еще не закрыт, есть пример OPAL, когда его запустили и он работает только на 50%. Нужно требовать такое же законодательство и к "Северному потоку-2", – сказал глава министерства.
Также он рассказал об идее консорциума украинской ГТС, чтобы обеспечить транзит территорией Украины. При этом нужно делать целый ряд мероприятий.
"Параллельно нужно смотреть, на то, кого мы можем привлечь из партнеров, чтобы обеспечить функционировать украинскую ГТС", – добавил Галущенко.