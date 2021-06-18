В Одессе заметили два Rolls-Royce с похожими номерами

В Одессе на паркинге обнаружили внедорожник Rolls-Royce Cullinan 2019 года и купе Rolls-Royce Phantom 2009 года. Они имеют очень похожие номерные знаки, сообщает Обозреватель.

Стоят эти два автомобиля около 700 000 долларов. Одинаковые цифры на автономерах могут свидетельствовать, что у них один владелец, хоть они и имеют регистрацию в различных областях.

По их информации, машины принадлежат владельцу одного из одесских автосалонов, который продает элитные дорогие модели.

Два Rolls-Royce на паркинге в Одессе. Источник: drive.luxury

Напомним, что Rolls-Royce Cullinan оснащен 6,7-литровым V12 с двойным турбонаддувом, который выдает 571 лошадиную силу и 850 Нм крутящего момента. Он также имеет 8-ступенчатую автоматическую коробку передач ZF и полный привод.

В Phantom установлен 6,7-литровый двигатель на 462 лошадиные силы и 720 Нм крутящего момента. Он имеет автоматическую коробку передач и задний привод.