Из-за потопа в Ялте началась эвакуация местных жителей

В связи с сильными дождями и подтоплениями в Ялте (оккупированный Крым) эвакуировали нескольких человек. Пострадавших в результате стихийного бедствия нет.﻿ Об этом говорится в заявлении местного так называемого "министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что в районе поселка Оползневое на Южнобережном шоссе сошел селевой поток, а в самой Ялте и Алупке подтоплены два дома. Местные спасатели эвакуировали 7 человек в безопасную зону.

Кроме того, из-за сильных дождей и ветра упало дерево в районе Малой Ореанды, пострадавших нет.

Напомним, сильные ливни на оккупированном полуострове идут уже второй день. Накануне в Керчи затопило улицы, автомобили были под водой почти под самую крышу. Часть города, в том числе больница были обесточены, затопило более десятка домов. Кроме того, более 100 трансформаторных подстанций были отключены в Крыму из-за обрывов и подтоплений.

В результате оккупационная власть объявила чрезвычайную ситуацию на полуострове.