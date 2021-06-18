Зеленский подписал указ об увеличении минимальной зарплаты медиков

Зеленский подписал указ об увеличении минимальной зарплаты медиков

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увеличении зарплат медиков. Документ устанавливает минимальные зарплаты для медицинского персонала и врачей, сообщает РБК-Украина.

Об этом Зеленский заявил во время поздравления ко Дню медика. По его словам, документ устанавливает ориентир на минимальные зарплаты медикам.

"Не менее 13,5 тысяч грн для среднего медперсонала и не менее 20 тысяч гривен для врачей", - сказал президент.

Зеленский добавил, что его команда "сделает все, чтобы увеличение зарплат было не только на бумаге".

Ранее сообщалось, что зарплаты педагогам в 2021 году планируют поднять почти на треть. Первый этап повышения состоялся еще в январе - оклады учителей выросли на 20%. До конца года планируется еще одно повышение.

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