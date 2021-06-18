"Видно, что был футбол": в Раде антирекорд по явке депутатов

На заседании Верховной Рады в пятницу, 18 июня, зафиксировали антирекорд посещаемости – в зале зарегистрировались 132 народных депутата из более чем 400. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, сообщает Вести.

"По залу хорош видно, что вчера был футбол, с чем всех и поздравляю. В зале зарегистрировано 132 народных депутата. Пленарное заседание объявляю открытым, но это рекорд. Чуть-чуть открытым", – сказал с улыбкой Разумков.

Сейчас в Раде проходит Час вопросов к правительству – нардепы заслушали министра энергетики.

Скриншот: Рада-ТВ

Скриншот: Рада-ТВ

17 июня в рамках Евро-2020 состоялся матч сборной Украины с командой Северной Македонии. Украина выиграла со счетом 2:1.