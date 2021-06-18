СБУ предотвратила продажу секретных оборонных разработок на 2 млн долларов

Контрразведчики совместно со следователями Службы безопасности Украины не допустили утечку за пределы страны новейших разработок отечественного оборонно-промышленного комплекса, сообщает Интерфакс-Украина.

"Разоблачены злоумышленники, которые пытались продать представителям одной из азиатских стран секретную проектную документацию в сфере военного кораблестроения. Сведения с ограниченным доступом были оценены в $2 млн. Установлено, что к противоправной деятельности причастны несколько бывших и действующих работников одного из отечественных оборонных предприятий", - сообщает пресс-центр СБУ.

В ходе спецоперации злоумышленников задержали с поличным при передаче $250 тыс. за часть оборонных сведений.

Во время обысков по месту жительства участников незаконной махинации изъяты документы и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

Решается вопрос об уведомлении злоумышленников о подозрении и избрании им меры пресечения. В рамках уголовного производства по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.