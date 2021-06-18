Тина Кароль подчеркнула талию стильным поло

Певица Тина Кароль, которая вчера в костюме-пижаме от Louis Vuitton пришла на радио в Казахстане, появилась в новом стильном образе. В этот раз звезда тоже отдала предпочтение любимому бренду, сообщает Сегодня.

В Instagram повяилось новое фото Тины Кароль во время визита на радиостанцию украинской франшизы – Lux FM. Певица надела поло из шерстяного трикотажа с фирменным узором "Since 1854" от модного дома Louis Vuitton и обтягивающие черные брюки с высокой талией. Дополнили образ звезды туфли с острым мысом. Такой наряд подчеркнул точеную фигуру Тины Кароль.

Во время эфира на радио Тина Кароль прошла звездный блиц-опрос, во время которого ответила на самые провокационные вопросы. Однако ведущим не удалось "подловить" звезду – на все вопросы она ответила отрицательно. Так, например, певица призналась, что никогда не пользовалась своим статусом, чтобы быстрее пройти очередь в каком-либо заведении, а также никогда не искала в поисковике свое имя, чтобы проверить частые запросы о себе.

Тина Кароль приехала в Казахстан на неделю продвигать свой альбом "Красиво". Во время утреннего шоу на одном из местных телеканалов, Тина Кароль призналась, что не ожидала, что у нее в Казахстане так много поклонников. Звезда уже успела выступить на местных телепередачах и побывала на Зеленом рынке в Алматы.