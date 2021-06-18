Безос или Арно: кто же самый богатый человек мира

Ожесточенная борьба за звание самого богатого человека мира набирает все больше оборотов. Пробито психологическую отметку стоимости состояния, и счет теперь идет на сотни миллиардов долларов, сообщает 24 Канал.

С самого утра 18 июня 2021 года противостояния двух самых богатых лиц мира началось очень динамично. Джефф Безос на время даже вернул себе звание самого богатого человека мира, и возглавил рейтинг богачей по версии Forbes.

Однако менее часа понадобилось французскому магнату мира роскоши и люксовых брендов Бернару Арно, для того чтобы вернуть себе пальму лидерства.

Игра только на повышение: пробито отметку в 200 миллиардов

При этом следует отметить, что гонки за корону самого богатого человека мира проходят исключительно на повышение ставок, то есть и Джефф Безос и Бернар Арно только увеличиваются собственные доходы в бешеном темпе.

Такая динамика роста их состояний привела к тому, что психологическая планка стоимости состояния крупнейших богачей планеты в 200 миллиардов долларов была успешно взята сразу обоими миллиардерами.

По состоянию на 11:00 пятницы совокупная стоимость состояний главы Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно составляет - 201,8 миллиарда долларов, зато его преследователя основателя технологического гиганта Amazon Джефф Безос - 200,7 миллиарда.

Состояния меняются каждый час

Вместе с тем следует отметить высокую волатильность стоимости состояния обоих самых богатых бизнесменов планеты. Колебания стоимости акций обеих компаний довольно большое, при этом прослеживается динамика LVMH к устойчивому росту с небольшими проседаниями во время торгов 18 июня из первоначальной стоимости акции с 687 до 692,5 евро за штуку по состоянию на 11.00 по киевскому времени.

Акции Amazon также могут похвастаться стабильным подъемом с 3 403 доллара за акцию на открытии в 3 489 по состоянию на 11.00 по киевскому времени.

Кто пойдет на уик-энд в статусе первого богача планеты

Однако учитывая тот факт, что за океаном биржевой день уже завершен, а в Европе торги в разгаре колебания стоимости акции могут внести очередные коррективы в гонку миллиардеров. И в настоящее время мало кто может точно сказать, кто же Джефф Безос или Бернар Арно встретят уик-энд в статусе первого богача мира.